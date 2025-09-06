Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Латвия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Литвы и Латвии. Встреча завершилась победой литовцев со счётом 88:79.

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Литвой оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, совершив 13 подборов и отдав одну передачу. За 33 минуты 1 секунду на паркете коэффициент эффективности центрового составил «-10».

Матчи 1/8 финала будут проходить на протяжении двух дней — 6 и 7 сентября. Сборная Латвии завершила выступления на Евробаскете.