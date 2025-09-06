Деннис Шрёдер назвал Франца Вагнера уникальным игроком в Европе

Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер отметил, что форвард сборной Германии Франц Вагнер уникален для Европы. По словам разыгрывающего, Вагнер приносит команде особые возможности в атаке и может набирать 20–30 очков за матч, чего редко удавалось другим игрокам сборной.

«Франц Вагнер делает нашу команду особенной. Уникальный для Европы баскетболист. В НБА он тоже выделяется, но тут нам особенно повезло с атакующей опцией на 20–30 очков. В истории сборной Германии было мало игроков на его позиции, которые могли показать что-то подобное. Он ещё молод и старается становиться лучше каждый день. Здорово выходить на площадку вместе с ним, мы уже вписали свои имена в историю в 2023 году, получить ещё один трофей было бы просто замечательно», – приводит слова Шрёдера Basket News.