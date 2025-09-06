Юсуф Нуркич: можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич отреагировал на недовольство тренера сборной Турции Эргина Атамана ранним временем проведения матча 1/8 финала Евробаскета. Нуркич отметил, что его команде неважно, когда начинать игру. В 1/8 финала сборная Боснии и Герцеговины встретится с командой Польши. Их матч назначен на полдень завтра, 7 сентября.

«Ерунда. Просто драматизируют. Надо играть, когда говорят. Мы можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем. Жаль будет в этом случае только болельщиков. Играем, когда это нужно», – приводит слова Нуркича Sportklub.

Ранее боснийцы играли на Кипре, там климат был значительно теплее, чем в Риге, где проходят нынешние соревнования.