Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Юсуф Нуркич: можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем

Юсуф Нуркич: можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем
Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич отреагировал на недовольство тренера сборной Турции Эргина Атамана ранним временем проведения матча 1/8 финала Евробаскета. Нуркич отметил, что его команде неважно, когда начинать игру. В 1/8 финала сборная Боснии и Герцеговины встретится с командой Польши. Их матч назначен на полдень завтра, 7 сентября.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Польша
Не начался
Босния и Герцеговина
«Ерунда. Просто драматизируют. Надо играть, когда говорят. Мы можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем. Жаль будет в этом случае только болельщиков. Играем, когда это нужно», – приводит слова Нуркича Sportklub.

Ранее боснийцы играли на Кипре, там климат был значительно теплее, чем в Риге, где проходят нынешние соревнования.

