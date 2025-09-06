Кармело Энтони назвал себя лицом сборной США по баскетболу

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони заявил, что считает себя главным представителем сборной США, подчеркнув свой долг перед командой и страной. Об этом он рассказал накануне своего включения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

«Когда речь заходит о представительстве, о служении, я служил своей стране долгое время и представлял её интересы. Если не я лицо сборной США, то кто?» – приводит слова Энтони Syracuse.

Баскетболист заявил это, рассказывая о своём опыте выступлений на Олимпийских играх и работе с тренерами команды.

Ранее Энтони рассказал, что у него была возможность объединиться с Леброном Джеймсом в «Майами Хит».