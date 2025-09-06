Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Латвия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) состоялась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, в котором встречались сборные Литвы и Латвии. Встреча завершилась победой литовцев со счётом 88:79.

33-летний лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового, набрал в этом матче девять очков и отдал одну результативную передачу. За 9 минут 47 секунд на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+3».

Матчи 1/8 финала будут проходить на протяжении двух дней — 6 и 7 сентября. Сборная Латвии завершила выступления на Евробаскете. Литва вышла в четвертьфинал турнира.