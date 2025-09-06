Скидки
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Баскетбол

Шейн Ларкин признал, что Турция была слишком самоуверенна в матче со Швецией

Шейн Ларкин признал, что Турция была слишком самоуверенна в матче со Швецией
Разыгрывающий защитник сборной Турции Шейн Ларкин заявил, что его команда проявила чрезмерную самоуверенность в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 со Швецией, который завершился победой турок 85:79.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Окончен
85 : 79
Швеция
Турция: Шенгюн - 24, Осман - 17, Османи - 14, Хазер - 11, Ларкин - 10, Коркмаз - 5, Бона - 4, Шанлы, Битим, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
Швеция: Хокансон - 16, Ларссон - 15, Гаддефорс - 15, Биргандер - 14, Панцар - 10, Андерссон - 5, Рамстедт - 4, Фальк, Борг, Маркуссон, Спирс, Нджие

«Это было хорошее напоминание. Каждая команда, которая дошла до этой стадии, очень талантлива и способна тебя победить. Возможно, мы были слишком самоуверенны, слишком горды своими успехами, которые не имеют значения в конкретном матче, где каждый соперник может тебя выбить», – приводит слова Ларкина официальный сайт ФИБА.

В 1/4 финала Евробаскета 2025 года сборная Турции встретится с победителем пары Польша — Босния и Герцеговина.

Евролига назвала окончательный список топ-25 игроков в истории турнира
