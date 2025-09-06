Шейн Ларкин признал, что Турция была слишком самоуверенна в матче со Швецией

Разыгрывающий защитник сборной Турции Шейн Ларкин заявил, что его команда проявила чрезмерную самоуверенность в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 со Швецией, который завершился победой турок 85:79.

«Это было хорошее напоминание. Каждая команда, которая дошла до этой стадии, очень талантлива и способна тебя победить. Возможно, мы были слишком самоуверенны, слишком горды своими успехами, которые не имеют значения в конкретном матче, где каждый соперник может тебя выбить», – приводит слова Ларкина официальный сайт ФИБА.

В 1/4 финала Евробаскета 2025 года сборная Турции встретится с победителем пары Польша — Босния и Герцеговина.