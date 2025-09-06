Атаман раскритиковал ФИБА после утреннего матча Турции со Швецией

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман выразил недовольство организацией расписания Евробаскета-2025 после трудной победы над Швецией в 1/8 финала. По его словам, игра в утреннее время повлияла на результат встречи.

«Если вы назначаете игру команды, занявшей первое место в группе, на утро, это и происходит. Существует такое понятие, как биоритм. Это вторая нелепость, которую ФИБА устроила по отношению к нам. Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели», – приводит слова Атамана BasketNews.

Сборная Турции вышла в четвертьфинал турнира, одержав победу со счётом 85:79.