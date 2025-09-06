Скидки
Баскетбол Новости

Атаман раскритиковал ФИБА после утреннего матча Турции со Швецией

Комментарии

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман выразил недовольство организацией расписания Евробаскета-2025 после трудной победы над Швецией в 1/8 финала. По его словам, игра в утреннее время повлияла на результат встречи.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Окончен
85 : 79
Швеция
Турция: Шенгюн - 24, Осман - 17, Османи - 14, Хазер - 11, Ларкин - 10, Коркмаз - 5, Бона - 4, Шанлы, Битим, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
Швеция: Хокансон - 16, Ларссон - 15, Гаддефорс - 15, Биргандер - 14, Панцар - 10, Андерссон - 5, Рамстедт - 4, Фальк, Борг, Маркуссон, Спирс, Нджие

«Если вы назначаете игру команды, занявшей первое место в группе, на утро, это и происходит. Существует такое понятие, как биоритм. Это вторая нелепость, которую ФИБА устроила по отношению к нам. Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели», – приводит слова Атамана BasketNews.

Сборная Турции вышла в четвертьфинал турнира, одержав победу со счётом 85:79.

