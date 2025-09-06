Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Порзингис: лучшие сезоны в НБА случаются после выступления за сборную

Порзингис: лучшие сезоны в НБА случаются после выступления за сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийский центровой Кристапс Порзингис заявил, что выступление за национальную команду помогает ему выйти на пик формы к началу клубного сезона. Баскетболист отметил, что участие в Евробаскете-2025 станет важным подспорьем перед его первым сезоном в составе «Атланты».

«Было несколько дней, когда чувствовал себя не совсем идеально. Ещё работаю над полным возвращением в норму. Но по ходу Евробаскета стал ощущать себя физически очень хорошо, понял, что могу действовать более активно. Сегодня был хороший пример (34+19). Это лето даст мне толчок к сезону НБА. Всегда чувствовал, что лучшие сезоны случаются после выступления за сборную. Можно тренироваться летом сколько угодно, но заменить полноценные игры невозможно. В «Атланту» я приеду в отличной форме и сразу в ритме, чтобы бодро начать чемпионат», — приводит слова Порзингиса Basket News.

Материалы по теме
Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Латвия, очки, передачи, подборы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android