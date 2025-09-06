Порзингис: лучшие сезоны в НБА случаются после выступления за сборную

Латвийский центровой Кристапс Порзингис заявил, что выступление за национальную команду помогает ему выйти на пик формы к началу клубного сезона. Баскетболист отметил, что участие в Евробаскете-2025 станет важным подспорьем перед его первым сезоном в составе «Атланты».

«Было несколько дней, когда чувствовал себя не совсем идеально. Ещё работаю над полным возвращением в норму. Но по ходу Евробаскета стал ощущать себя физически очень хорошо, понял, что могу действовать более активно. Сегодня был хороший пример (34+19). Это лето даст мне толчок к сезону НБА. Всегда чувствовал, что лучшие сезоны случаются после выступления за сборную. Можно тренироваться летом сколько угодно, но заменить полноценные игры невозможно. В «Атланту» я приеду в отличной форме и сразу в ритме, чтобы бодро начать чемпионат», — приводит слова Порзингиса Basket News.