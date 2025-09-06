Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин посетил женский финал US Open — 2025

Егор Дёмин посетил женский финал US Open — 2025
Комментарии

Российский баскетболист НБА Егор Дёмин посетил финал женского разряда теннисного турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке. Об этом защитник «Бруклин Нетс» рассказал в телеграм-канале. В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира, действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и финалистка двух последних турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Финальный матч среди мужчин пройдёт завтра, 7 сентября, между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Егор Дёмин был выбран в первом раунде под общим восьмым номером на драфте НБА командой «Бруклин Нетс». 3 июля 2025 года Дёмин подписал контракт с «Нетс».

Материалы по теме
Анисимова и Соболенко сражаются за титул US Open! Кому улыбнётся удача? LIVE!
Live
Анисимова и Соболенко сражаются за титул US Open! Кому улыбнётся удача? LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android