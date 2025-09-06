Егор Дёмин посетил женский финал US Open — 2025

Российский баскетболист НБА Егор Дёмин посетил финал женского разряда теннисного турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке. Об этом защитник «Бруклин Нетс» рассказал в телеграм-канале. В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира, действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и финалистка двух последних турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова.

Финальный матч среди мужчин пройдёт завтра, 7 сентября, между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Егор Дёмин был выбран в первом раунде под общим восьмым номером на драфте НБА командой «Бруклин Нетс». 3 июля 2025 года Дёмин подписал контракт с «Нетс».