Егор Дёмин посетил женский финал US Open — 2025
Российский баскетболист НБА Егор Дёмин посетил финал женского разряда теннисного турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке. Об этом защитник «Бруклин Нетс» рассказал в телеграм-канале. В финале Открытого чемпионата США встретятся первая ракетка мира, действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и финалистка двух последних турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Финальный матч среди мужчин пройдёт завтра, 7 сентября, между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Егор Дёмин был выбран в первом раунде под общим восьмым номером на драфте НБА командой «Бруклин Нетс». 3 июля 2025 года Дёмин подписал контракт с «Нетс».
