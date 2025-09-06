Лука Банки завершил работу в сборной Латвии после вылета с Евробаскета

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки покинул команду после поражения от Литвы (79:88) в 1/8 финала Евробаскета-2025. Итальянец возглавлял латвийскую сборную с 2021 года. Об этом сообщает Eurohoops.

«Много отличных воспоминаний. За четыре года мы одержали 21 победу в 22 квалификационных матчах и сделали арену особенным местом. Все в Европе с удовольствием следили за нашей командой. Евробаскет подтвердил эту связь с болельщиками. Я пришёл в один из худших периодов для сборной, но всё быстро поменялось. С первого дня я чувствовал себя частью сообщества, несмотря на то что был единственным иностранцем в программе. Разочарование от поражения сейчас велико, но мы добились многого и вывели Латвию на вершину европейского баскетбола», — приводит слова Банки Eurohoops.