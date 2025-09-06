Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Банки завершил работу в сборной Латвии после вылета с Евробаскета

Лука Банки завершил работу в сборной Латвии после вылета с Евробаскета
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки покинул команду после поражения от Литвы (79:88) в 1/8 финала Евробаскета-2025. Итальянец возглавлял латвийскую сборную с 2021 года. Об этом сообщает Eurohoops.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 79
Латвия
Литва: Величка - 21, Тубелис - 18, Сирвидис - 18, Блажевич - 9, Валанчюнас - 9, Седекерскис - 6, Саргюнас - 3, Нормантас - 2, Радзявичюс - 2, Бирутис, Гедрайтис
Латвия: Порзингис - 34, Ломаж - 21, Шмитс - 8, Жагар - 6, Дав. Бертанс - 3, Куруц - 3, Зорикс - 3, Мейерис - 1, Дайр. Бертанс, Чаварс, Штейнбергс

«Много отличных воспоминаний. За четыре года мы одержали 21 победу в 22 квалификационных матчах и сделали арену особенным местом. Все в Европе с удовольствием следили за нашей командой. Евробаскет подтвердил эту связь с болельщиками. Я пришёл в один из худших периодов для сборной, но всё быстро поменялось. С первого дня я чувствовал себя частью сообщества, несмотря на то что был единственным иностранцем в программе. Разочарование от поражения сейчас велико, но мы добились многого и вывели Латвию на вершину европейского баскетбола», — приводит слова Банки Eurohoops.

Сейчас читают:
Сенсация на Евробаскете? Финляндия может выбить Сербию с Йокичем! LIVE
Live
Сенсация на Евробаскете? Финляндия может выбить Сербию с Йокичем! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android