Польша — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Баскетбол Новости

Сербия — Финляндия, результат матча 6 сентября 2025, счет 86:92, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сербия проиграла Финляндии в 1/8 финала Евробаскета


В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии. Встреча завершилась победой Финляндии со счётом 92:86.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Йович - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

В составе сборной Финляндии отличился Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, восемь подборов и три передачи. 15 очков, три подбора и три передачи на свой счёт записал Микаэль Янтунен.

Самым результативным игроком в составе сборной Сербии стал Никола Йокич, набравший 33 очка, совершивший восемь подборов и отдавший три результативные передачи. Никола Йович набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.

Оставшиеся матчи 1/8 финала Евробаскета пройдут завтра, 7 сентября.

