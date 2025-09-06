Сербия проиграла Финляндии в 1/8 финала Евробаскета

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии. Встреча завершилась победой Финляндии со счётом 92:86.

В составе сборной Финляндии отличился Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, восемь подборов и три передачи. 15 очков, три подбора и три передачи на свой счёт записал Микаэль Янтунен.

Самым результативным игроком в составе сборной Сербии стал Никола Йокич, набравший 33 очка, совершивший восемь подборов и отдавший три результативные передачи. Никола Йович набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.

Оставшиеся матчи 1/8 финала Евробаскета пройдут завтра, 7 сентября.