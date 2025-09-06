ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 6 сентября, календарь, таблица

В субботу, 6 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл первый день плей-офф, в рамках которого состоялись четыре матча 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 6 сентября:

Турция — Швеция — 85:79;

Германия — Португалия — 85:58;

Литва — Латвия — 88:79;

Сербия — Финляндия — 86:92.

Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Матчи 1/8 финала продолжатся завтра, 7 сентября. Завершатся соревнования 14 сентября. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.