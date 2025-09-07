Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Сербия — Финляндия, очки, передачи, подборы
В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии. Встреча завершилась победой Финляндии со счётом 92:86.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Йович - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля
28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал самым результативным игроком своей команды, набрав по итогам встречи 29 очков, восемь подборов и три передачи. За 34.12 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+12».
Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал турнира. Сербия завершила выступления на турнире. Оставшиеся матчи 1/8 финала Евробаскета пройдут завтра, 7 сентября.
