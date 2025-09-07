Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Сербия — Финляндия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии. Встреча завершилась победой Финляндии со счётом 92:86.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал самым результативным игроком своей команды, набрав по итогам встречи 29 очков, восемь подборов и три передачи. За 34.12 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+12».

Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал турнира. Сербия завершила выступления на турнире. Оставшиеся матчи 1/8 финала Евробаскета пройдут завтра, 7 сентября.