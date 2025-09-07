Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 6 сентября: Лука Дончич остался лидером

В субботу, 6 сентября, завершился первый день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки остаётся словенский разыгрывающий Лука Дончич.

После пяти матчей на счету звёздного игрока сборной Словении 162 очка. В активе игрока из Финляндии Лаури Маркканена стало 156 очков за шесть игр. На третьей строчке располагается сербский центровой Никола Йокич, у которого 134 очка после шести матчей. Сборная Сербии покинула турнир после поражения в 1/8 финала от Финляндии (86:92).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.