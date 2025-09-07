Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Сербия — Финляндия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии. Встреча завершилась победой Финляндии со счётом 92:86.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Финляндией записал на свой счёт 33 очка, восемь подборов и три передачи. За 33.53 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «-7».

Оставшиеся матчи 1/8 финала Евробаскета пройдут завтра, 7 сентября.

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.