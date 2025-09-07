Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 6 сентября: Шенгюн приблизился к Дончичу

В субботу, 6 сентября, завершился первый день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лучшим по количеству результативных передач по-прежнему остаётся разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич. На счету спортсмена 42 ассиста в пяти играх.

На второе место поднялся форвард сборной Турции Алперен Шенгюн, в активе которого 40 результативных передач в шести матчах. Закрывает тройку лидеров латвийский защитник Рихард Ломаж с результатом в 35 ассистов за шесть игр.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.