Главный тренер Сербии высказался после поражения в матче с Финляндией в 1/8 финала ЧЕ

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич отреагировал на поражение в матче с национальной командой Финляндии. Игра проходила в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Финны победили со счётом 92:86.

«Нельзя сказать, что мы недооценили Финляндию – это фантастическая команда. Исход матча решил тот факт, как они собирали подборы в атаке. Финляндия заслужила победу. Это была отличная игра. Если кто-то думал, что мы недооценили их, то это не так. Мы знаем, что это за команда — они играют с огромной энергией, отлично бросают и являются лучшей сборной по подборам в атаке. Сегодня они сделали 20 подборов под нашим кольцом», – сказал Пешич на пресс-конференции.

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении: