Главный тренер Сербии назвал причины поражения в матче с Финляндией в 1/8 финала ЧЕ

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался о причинах своих подопечных в матче с национальной командой Финляндии. Встреча проходила в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Финны победили со счётом 92:86.

«Мы не нашли решения для их подборов в атаке, а это важная часть игры. Финляндия реализовала всего 41% бросков, но они набрали 92 очка. Это иллюстрирует важность подборов в атаке. Мы можем искать оправдания, но реальность такова, что на таком турнире нужно быть в лучшей физической форме. Мы были не в лучшей физической форме. Несколько баскетболистов играли с травмами. Кроме того, у нас в команде был вирус. Никола Йович не тренировался. Это не оправдание, но, когда играешь с такой сборной на таком турнире, нужно быть физически сильнее. Нельзя сказать, что игроки не выложились на полную, но всегда можно выложиться ещё больше», – сказал Пешич на пресс-конференции.

