Расписание 1/8 финала ЧЕ по баскетболу — 2025 на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Риге (Латвия) пройдут четыре матча в рамках 1/8 финала Евробаскета—2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Чемпионат Европы—2025. Мужчины. 1/8 финала. Рига (Латвия). 7 сентября. Время — московское:
12:00. Польша — Босния и Герцеговина;
15:15. Франция — Грузия;
18:30. Италия — Словения;
21:45. Греция — Израиль.
Напомним, первые четыре участника четвертьфинала определились вчера, 6 сентября: Турция обыграла Швецию (85:79), Германия — Португалию (85:58), Литва — Латвию (88:79), а Финляндия преподнесла пока что главную сенсацию на этом турнире, выбив одного из главных фаворитов турнира — Сербию (92:86) во главе с Николой Йокичем.
Изначально турнир, помимо Латвии, проходил на территории ещё трёх стран — Финляндии, Польши и Кипра. Стадия плей-офф играется в Риге.