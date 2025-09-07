Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Расписание 1/8 финала ЧЕ по баскетболу — 2025 на 7 сентября

Расписание 1/8 финала ЧЕ по баскетболу — 2025 на 7 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Риге (Латвия) пройдут четыре матча в рамках 1/8 финала Евробаскета—2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Чемпионат Европы—2025. Мужчины. 1/8 финала. Рига (Латвия). 7 сентября. Время — московское:

12:00. Польша — Босния и Герцеговина;
15:15. Франция — Грузия;
18:30. Италия — Словения;
21:45. Греция — Израиль.

Напомним, первые четыре участника четвертьфинала определились вчера, 6 сентября: Турция обыграла Швецию (85:79), Германия — Португалию (85:58), Литва — Латвию (88:79), а Финляндия преподнесла пока что главную сенсацию на этом турнире, выбив одного из главных фаворитов турнира — Сербию (92:86) во главе с Николой Йокичем.

Изначально турнир, помимо Латвии, проходил на территории ещё трёх стран — Финляндии, Польши и Кипра. Стадия плей-офф играется в Риге.

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
