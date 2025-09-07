«Локомотив-Кубань» выложил пост к 14-й годовщине гибели ярославского ХК «Локомотив»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба краснодарского «Локомотива-Кубань» в телеграм-канале опубликовала пост, посвящённый 14-й годовщине трагедии хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль), чей состав и тренерский штаб погибли 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе.

«Мы помним.

7 сентября 2011 года ярославский «Локомотив» направлялся в Минск на первую игру сезона КХЛ. Самолёт Як-42 разбился через несколько секунд после взлёта из аэропорта.

Катастрофа стала одной из самых крупных в истории мирового спорта, которая унесла жизни 45 человек: 37 хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, а также 8 членов экипажа.

Вы навсегда останетесь в наших сердцах», — сказано в публикации.

Напомним, самолёт упал сразу после вылета из аэропорта Туношна близ Ярославля. Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался один из бортинженеров Александр Сизов.