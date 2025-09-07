Скидки
Баскетбол

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса
В Сети распространилось видео из китайского города Чэнду, который в ходе своего визита в Китай посетил четырёхкратный чемпион НБА, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

На видеоролике молодая пара, облачённая в игровые джерси «Кливленд Кавальерс» с фамилией Джеймса, обручилась прямо на трибуне в присутствии легенды. Примечательно, что многие из толпы начали снимать на свои смартфоны именно этот момент, отведя камеры от Леброна.

В прошлом сезоне НБА 40-летний Джеймс принял участие в 75 матчах (включая в плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, делал 7,9 подбора и восемь результативных передач.

Отметим, что Леброн Джеймс активно снимается в кино. За плечами спортсмена более двух десятков ролей.

