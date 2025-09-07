Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«На всё воля божья, мы сделали всё, что могли». Аврамович — о вылете Сербии с Евробаскета

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА, разыгрывающий сборной Сербии Алекса Аврамович высказался о сенсационном вылете своей команды с Евробаскета—2025 после поражения в 1/8 финала от Финляндии (86:92).

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Я горжусь каждым из своих товарищей по команде. Нет никаких оправданий, мы все выложились на полную. Финны играют вместе уже много лет, им честь и хвала, они реализовали несколько важных открытых бросков, а мы этого не сделали.

Мы c гордо поднятой головой, мы знаем, что сделали всё, что могли. Поверьте мне на слово, вы знаете, через что мы прошли за последние 72 часа. У нас будет шанс искупить вину и сделать нашу страну счастливой. На всё воля божья, давайте двигаться дальше. Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Аврамовича Sportklub.rs.

В матче с финнами Аврамович отыграл 17 минут, набрав шесть очков и отдав шесть результативных передач.

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
