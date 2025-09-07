«На всё воля божья, мы сделали всё, что могли». Аврамович — о вылете Сербии с Евробаскета

Бывший игрок ЦСКА, разыгрывающий сборной Сербии Алекса Аврамович высказался о сенсационном вылете своей команды с Евробаскета—2025 после поражения в 1/8 финала от Финляндии (86:92).

«Я горжусь каждым из своих товарищей по команде. Нет никаких оправданий, мы все выложились на полную. Финны играют вместе уже много лет, им честь и хвала, они реализовали несколько важных открытых бросков, а мы этого не сделали.

Мы c гордо поднятой головой, мы знаем, что сделали всё, что могли. Поверьте мне на слово, вы знаете, через что мы прошли за последние 72 часа. У нас будет шанс искупить вину и сделать нашу страну счастливой. На всё воля божья, давайте двигаться дальше. Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Аврамовича Sportklub.rs.

В матче с финнами Аврамович отыграл 17 минут, набрав шесть очков и отдав шесть результативных передач.