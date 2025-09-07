Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Видео: подавленный Никола Йокич покинул арену после сенсационного вылета от Финляндии

Видео: подавленный Никола Йокич покинул арену после сенсационного вылета от Финляндии
Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич с подавленным выражением лица ушёл в подтрибунное помещение Xiaomi Арены в Риге (Латвия) после неожиданного поражения его национальной команды в 1/8 финала Евробаскета—2025 от Финляндии (86:92).

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

Лидер сербов прошёл мимо собравшихся представителей прессы, не обращая на них внимания.

По итогам матча с Финляндией Йокич записал на свой счёт 33 очка, восемь подборов и три передачи. За 33.53 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «-7».

Чемпионат Европы — 2025 стартовал 27 августа. Групповой этап соревнования проводился на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии, а плей-офф завершится 14 сентября в Риге.

