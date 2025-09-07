Видео: подавленный Никола Йокич покинул арену после сенсационного вылета от Финляндии

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич с подавленным выражением лица ушёл в подтрибунное помещение Xiaomi Арены в Риге (Латвия) после неожиданного поражения его национальной команды в 1/8 финала Евробаскета—2025 от Финляндии (86:92).

Лидер сербов прошёл мимо собравшихся представителей прессы, не обращая на них внимания.

По итогам матча с Финляндией Йокич записал на свой счёт 33 очка, восемь подборов и три передачи. За 33.53 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «-7».

Чемпионат Европы — 2025 стартовал 27 августа. Групповой этап соревнования проводился на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии, а плей-офф завершится 14 сентября в Риге.