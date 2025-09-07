Скидки
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда НБА рассмотрит дело о фиктивном контракте Кавая Леонарда

Комментарии

Дело о фиктивном контракте лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда будет рассмотрено на заседании управляющего совета НБА на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что НБА обратилось в нью-йоркское юридическое агентство Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения расследования скандала с выплатой Леонарду $ 48 млн через фиктивную компанию Aspiration, которой приписывают связь с калифорнийским коллективом и его владельцем Стивом Баллмером.

По информации источника, вопрос контракта Леонарда будет поднят в самом начале заседания. При этом владельцы компании высказались против участия в расследовании.

Согласно Sports Illustrated, среди владельцев «Клипперс» есть те, кто заинтересован в беспристрастном расследовании дела. Предположительно, данная схема применялась для обхода потолка зарплат в НБА.

В НБА привлекли юристов для проведения расследования скандала в «Клипперс» — The Athletic
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

