Греция — Израиль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол

Главный тренер сборной Италии назвал игрока, который создаст проблемы Дончичу в матче ЧЕ

Главный тренер сборной Италии назвал игрока, который создаст проблемы Дончичу в матче ЧЕ
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко в преддверии матча 1/8 финала Евробаскета—2025 с командой Словении заявил о том, что защитник «Скуадра адзурра» Николо Мелли может создать проблемы лидеру словенцев Луке Дончичу.

«Можно ли остановить Дончича? Нет. Можно попытаться испортить ему игру, заставив его бросать с низкой реализацией, создать ему проблемы и ограничить его результативные передачи. Мелли — лучший защитник в Европе: словно в команде есть Барези, Мальдини, Тассотти и Костакурта (звёзды футбольной сборной Италии 90-х. — Прим. «Чемпионата»). Для нашей команды жёсткая оборона — это нормально. Посмотрим, как сложится игра», — приводит слова Поццекко La Gazzetta dello Sport.

Матч Италия — Словения состоится сегодня, 7 сентября, и начнётся в 18:30 мск. Игру можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

