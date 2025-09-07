Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайрон Лю объяснил, почему Леброн, Уэйд и Роуз не сыгрались в своё время в «Кливленде»

Тайрон Лю объяснил, почему Леброн, Уэйд и Роуз не сыгрались в своё время в «Кливленде»
Аудио-версия:
Комментарии

48-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю, ранее возглавлявший «Кливленд Кавальерс», объяснил, почему в команде из Огайо в своё время не смогли сработаться такие звёзды, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Деррик Роуз.

«Леброн дал им полную свободу действий. Но я думаю, что просто попытка разобраться, как играть друг с другом, как расставляться, как бросать и все эти компоненты сыграли свою роль. Они просто не подходили друг другу.

Они могли играть, просто это было не лучшее сочетание с точки зрения баскетбола. Вот почему это не сработало. Но если бы у меня было немного больше времени, я бы смог разобраться», — сказал Лю в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, в 2016 году «Кливленд» под руководством Тайрона Лю выиграл чемпионский титул НБА.

Сейчас читают:
Тайрон Лю заявил, что в среднем за матч в современной НБА Джордан набирал бы 40+ очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android