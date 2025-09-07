Тайрон Лю объяснил, почему Леброн, Уэйд и Роуз не сыгрались в своё время в «Кливленде»

48-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю, ранее возглавлявший «Кливленд Кавальерс», объяснил, почему в команде из Огайо в своё время не смогли сработаться такие звёзды, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Деррик Роуз.

«Леброн дал им полную свободу действий. Но я думаю, что просто попытка разобраться, как играть друг с другом, как расставляться, как бросать и все эти компоненты сыграли свою роль. Они просто не подходили друг другу.

Они могли играть, просто это было не лучшее сочетание с точки зрения баскетбола. Вот почему это не сработало. Но если бы у меня было немного больше времени, я бы смог разобраться», — сказал Лю в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, в 2016 году «Кливленд» под руководством Тайрона Лю выиграл чемпионский титул НБА.