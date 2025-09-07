Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Он заснул за рулём». Аналитик «Денвера» раскритиковал Пешича за провал Сербии на ЧЕ

«Он заснул за рулём». Аналитик «Денвера» раскритиковал Пешича за провал Сербии на ЧЕ
Аудио-версия:
Аналитик Эрик Седум, являющийся ведущим подкаста DNVR Denver Nuggets, подверг критике главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича за работу в матче 1/8 финала Евробаскета—2025 с командой Финляндии, которую сербы проиграли со счётом 86:92.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Я в полном восторге от тренера Пешича. Наверное, это последний раз, когда я вижу его тренером сборной Сербии. Мне действительно показалось, что он заснул за рулём. Я не видел никаких корректировок.

Финская команда действовала одинаково на протяжении всего матча. Они не внесли никаких изменений ни в то, как они оборонялись, ни в состав, судя по тому, каких игроков он выпустил на паркет в последнюю минуту игры.

Не понимаю, чем он занимался. Бро, у тебя есть и другие ребята. Например, Марко Гудурич не справляется. Где Маринкович? Ищи что-нибудь другое. Почему Аврамович играет всего 17 минут, когда Стефан Йович просто пьёт воздух?» — сказал Седум в эфире своего подкаста.

Отметим, что за сборную Сербии выступает главная звезда «Денвера» Никола Йокич.

