Владелец «Майами Хит» Микки Арисон вспомнил слова суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сказанные им на презентации в команде из Флориды 15 лет назад. В тот день Леброн заявил, что совместно с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем они выиграют для «Майами» «не один, не два и не семь» чемпионских перстней.

«В 2010 с Дуэйном, Леброном и Крисом Бошем мы знали, что можем выигрывать. Не один, не два… Кажется, было только два», — сказал Арисон в субботу, 6 сентября, во время церемонии включения его в Зал славы баскетбола Нейсмита.

На данный момент Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. Два титула он выиграл в «Майами», один — в «Кливленд Кавальерс» и ещё один — в «Лейкерс».

В прошлом сезоне НБА 40-летний Джеймс принял участие в 75 матчах (включая в плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, делал 7,9 подбора и восемь результативных передач.