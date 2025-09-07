Скидки
Главная Баскетбол Новости

Польша – Босния и Герцеговина, результат матча 7 сентября 2025, счет 80:72, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Польши вышла в четвертьфинал Евробаскета-2025, обыграв Боснию и Герцеговину
В Риге (Латвия) на Xiaomi Арене завершился матч 1/8 финала Евробаскета—2025, в котором сборная Польши нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины со счётом 80:72 и вышла в четвертьфинал турнира.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Польша
Окончен
80 : 72
Босния и Герцеговина
Польша: Лойд - 28, Понитка - 19, Соколовски - 10, Pluta - 9, Бальцеровски - 7, Олейничак - 7, Zapala, Дзева, Gielo, Laczynski, Михалак, Zolnierewicz
Босния и Герцеговина: Нуркич - 20, Роберсон - 19, Атич - 8, Гегич - 8, Лазич - 8, Alibegovic - 3, Врабац - 3, Каменьяш - 3, Arslanagic, Халилович, Пенава, Hrelja

Самым результативным игроком встречи стал защитник польской команды Джордан Лойд, набравший 28 очков. В составе Боснии и Герцеговины лучшим стал центровой Юсуф Нуркич, на счету которого 20 очков.

В 1/4 финала поляки сыграют с командой Турции, которая днём ранее в своём матче взяла верх над сборной Швеции со счётом 85:79.

На данный момент осталось узнать трёх участников четвертьфинала. За выход в эту стадию поспорят Франция и Грузия, Италия и Словения, а также Греция и Израиль.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
