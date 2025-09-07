Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Польши вышла в четвертьфинал Евробаскета-2025, обыграв Боснию и Герцеговину

В Риге (Латвия) на Xiaomi Арене завершился матч 1/8 финала Евробаскета—2025, в котором сборная Польши нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины со счётом 80:72 и вышла в четвертьфинал турнира.

Самым результативным игроком встречи стал защитник польской команды Джордан Лойд, набравший 28 очков. В составе Боснии и Герцеговины лучшим стал центровой Юсуф Нуркич, на счету которого 20 очков.

В 1/4 финала поляки сыграют с командой Турции, которая днём ранее в своём матче взяла верх над сборной Швеции со счётом 85:79.

На данный момент осталось узнать трёх участников четвертьфинала. За выход в эту стадию поспорят Франция и Грузия, Италия и Словения, а также Греция и Израиль.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».