21:45 Мск
Баскетбол Новости

Экс-нападающий сборной Германии Лукаш Подольски предсказал победителя Евробаскета-2025

Экс-нападающий сборной Германии Лукаш Подольски предсказал победителя Евробаскета-2025
Комментарии

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лукаш Подольски дал прогноз на итоги Евробаскета—2025, решающие стадии которого проходят в эти дни в Риге (Латвия).

Как сообщает пресс-служба турнира, главным фаворитом, по мнению Подольски, является сборная Германии. На второе место футболист поставил турецкую сборную. Бронзовые медали турнира Лукаш видит в руках команды Греции.

Также Подольски спрогнозировал и игрока, который будет признан MVP чемпионата Европы. По его мнению, им станет центровой сборной Турции и «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн.

На данный момент на турнире проходят матчи стадии 1/8 финала.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

