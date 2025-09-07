Леброн Джеймс рассказал, какую роль сыграл Коби Брайант в победе сборной США на ОИ-2008

Четырёхкратный чемпион НБА, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о роли легендарного Коби Брайанта в завоевании олимпийского золота сборной США в 2008 году.

«Думаю, он был тем самым недостающим звеном, которое нам было нужно, чтобы вернуть себе доминирование со сборной США. Он привнёс в команду чувство ответственности. Он заставил нас сосредоточиться. Мы знали, что, как только он пришёл и будет предан делу, мы не можем ничего делать вполсилы.

Коб не собирался так поступать [играть вполсилы]. Поэтому мне, Крису Полу, Дуэйну Уэйду и Кармело Энтони пришлось ещё больше сосредоточиться, потому что мы хотели показать ему, что тоже можем достичь такого уровня. Для меня было честью быть там с ним.

Мне было 23 года. Мы с ним на площадке, он уже выигрывал чемпионаты и тому подобное. Так что я стремился достичь его уровня. Ди-Уэйд уже выиграл один. Поэтому мы просто хотели достичь его уровня и сделать так, чтобы он нами гордился.

В конце концов, когда он поднял золотую медаль на вершине пьедестала, мы, несомненно, заставили его гордиться нами», — сказал Леброн на церемонии включения олимпийской сборной США 2008 года в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Напомним, Коби Брайант трагически погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии.