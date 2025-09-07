Форвард УНИКСа Беленицкий поделился ожиданиями от игры на Кубке Кондрашина и Белова

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий положительно оценил состояние своей команды перед стартом Кубка Кондрашина и Белова, который пройдёт 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге.

«Считаю, мы в хорошем состоянии. Несмотря на наличие нескольких травмированных игроков, УНИКС показывает командный баскетбол. Думаю, что на предстоящем турнире в Санкт-Петербурге сыграем ещё более слаженно.

Установка только одна – побеждать. В первом матче играем с «Пармой». Это сильный противник, поэтому мы готовимся к тяжёлой игре. К тому же пермяки – наши соперники по матчу открытия сезона. Будем бороться за выход в финал и за победу в Кубке Кондрашина и Белова», – приводит слова Беленицкого пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала Единой лиги, где уступил в серии столичному ЦСКА (0-4). В серии за третье место казанцы взяли верх над «Локомотивом-Кубань» (3-1).