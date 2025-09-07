Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард УНИКСа Беленицкий поделился ожиданиями от игры на Кубке Кондрашина и Белова

Форвард УНИКСа Беленицкий поделился ожиданиями от игры на Кубке Кондрашина и Белова
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий положительно оценил состояние своей команды перед стартом Кубка Кондрашина и Белова, который пройдёт 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге.

«Считаю, мы в хорошем состоянии. Несмотря на наличие нескольких травмированных игроков, УНИКС показывает командный баскетбол. Думаю, что на предстоящем турнире в Санкт-Петербурге сыграем ещё более слаженно.

Установка только одна – побеждать. В первом матче играем с «Пармой». Это сильный противник, поэтому мы готовимся к тяжёлой игре. К тому же пермяки – наши соперники по матчу открытия сезона. Будем бороться за выход в финал и за победу в Кубке Кондрашина и Белова», – приводит слова Беленицкого пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала Единой лиги, где уступил в серии столичному ЦСКА (0-4). В серии за третье место казанцы взяли верх над «Локомотивом-Кубань» (3-1).

Материалы по теме
Гомельский назвал клубы ЕЛ, чьи потери в составах оказались «наиболее чувствительными»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android