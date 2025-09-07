Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Майкл Портер объяснил, почему не собирается жениться на девушке, у которой есть ребёнок

Комментарии

27-летний новоиспечённый игрок «Бруклин Нетс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Майкл Портер рассказал, в чём заключается причина его отказа от возможной женитьбы на девушке, у которой есть ребёнок.

«Было бы сложно встречаться с чьей-то бывшей девушкой, поскольку они всегда имеют над тобой это преимущество.

Нужно быть очень понимающим человеком, чтобы взять на себя такую ​​роль, когда ты вступаешь в отношения с женщиной, у которой есть ребёнок. Я всегда думал, что буду держаться от этого подальше. Это может быть проявлением эгоизма», — приводит слова Портера портал Fadeaway World.

Комментарии
