Грузия выбила Францию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня, 7 сентября, в Риге состоялся матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Франции и Грузии. Он завершился со счётом 80:70 в пользу сборной Грузии.

Наиболее результативным игроком национальной команды Франции стал форвард клуба Евролиги «Жальгирис» 27-летний Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал 33-летний Форвард Торнике Шенгелия. В ходе встречи баскетболисту удалось набрать 24 очка, сделать восемь подборов и две передачи.