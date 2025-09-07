Скидки
На Афробаскете U16 дисквалифицировали 11 игроков за подделку документов

На чемпионате Африки по баскетболу среди игроков до 16 лет 11 спортсменов были отстранены от турнира. Проверка показала, что участники из Мали, Либерии и Гвинеи превысили возрастной лимит.

Теперь молодёжная сборная Мали выступает на турнире в составе семи человек, а Либерия — в составе восьми.

Афробаскет U16 проводится под эгидой ФИБА Африка и служит отборочным этапом на чемпионат мира среди юношей до 17 лет. Афробаскет U16 проходит в Кигали, Руанда, со 2 по 14 сентября 2025 года.

В финале чемпионата Африки по баскетболу 2025 года победу одержала сборная Анголы, обыграв команду из Мали со счётом 70:43.

