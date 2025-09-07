Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ральф Сэмпсон: тело Вембаньямы не готово к 82 матчам за сезон

Ральф Сэмпсон: тело Вембаньямы не готово к 82 матчам за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

65-летний американский легендарный игрок «Хьюстон Рокетс», член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон заявил, что «Сан-Антонио Спёрс» должны внимательнее относиться к нагрузкам на Виктора Вембаньяму.

По его словам, французский баскетболист обладает большим потенциалом, но его карьера может пострадать из-за травм. Об этом он заявил во время церемонии включения в Зал славы баскетбола в 2025 году.

«Игра изменилась. Вемби будет хорош. Но им нужно немного сбавить обороты, потому что его тело пока не готово к 82 матчам за сезон», — приводит слова Сэмпсона NBA Analysis.

Виктор Вембаньяма выступает в НБА с 2023 года. С февраля 2025 года баскетболист не провёл ни одного матча из-за серьёзных проблем со здоровьем. У него диагностировали тромбоз глубоких вен в правом плече, француз перенёс операцию.

Сейчас читают:
Легенда «Хьюстона» прокомментировал приобретение Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android