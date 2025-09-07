Ральф Сэмпсон: тело Вембаньямы не готово к 82 матчам за сезон

65-летний американский легендарный игрок «Хьюстон Рокетс», член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон заявил, что «Сан-Антонио Спёрс» должны внимательнее относиться к нагрузкам на Виктора Вембаньяму.

По его словам, французский баскетболист обладает большим потенциалом, но его карьера может пострадать из-за травм. Об этом он заявил во время церемонии включения в Зал славы баскетбола в 2025 году.

«Игра изменилась. Вемби будет хорош. Но им нужно немного сбавить обороты, потому что его тело пока не готово к 82 матчам за сезон», — приводит слова Сэмпсона NBA Analysis.

Виктор Вембаньяма выступает в НБА с 2023 года. С февраля 2025 года баскетболист не провёл ни одного матча из-за серьёзных проблем со здоровьем. У него диагностировали тромбоз глубоких вен в правом плече, француз перенёс операцию.