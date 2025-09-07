Кармело Энтони отреагировал на включение в Зал славы баскетбола

Бывший форвард НБА Кармело Энтони в ночь на воскресенье, 7 сентября, официально стал членом Зала славы имени Нейсмита. Баскетболист поделился эмоциями во время церемонии.

«Сегодня вечером я просто не войду в Зал славы, я слышу эхо всех голосов, которые когда-либо говорили мне, что я не смогу. Я должен был проложить новую дорогу. Я должен был написать новую концовку. Я так и не выиграл чемпионский перстень НБА, но знаю, что отдал игре всё, что мог», — приводит слова Энтони Hoops Wire.

Ранее в Зал славы имени Нейсмита была включена сборная США 2008 года с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом за победу на Олимпийских играх в Пекине.