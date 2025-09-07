Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони отреагировал на включение в Зал славы баскетбола

Кармело Энтони отреагировал на включение в Зал славы баскетбола
Комментарии

Бывший форвард НБА Кармело Энтони в ночь на воскресенье, 7 сентября, официально стал членом Зала славы имени Нейсмита. Баскетболист поделился эмоциями во время церемонии.

«Сегодня вечером я просто не войду в Зал славы, я слышу эхо всех голосов, которые когда-либо говорили мне, что я не смогу. Я должен был проложить новую дорогу. Я должен был написать новую концовку. Я так и не выиграл чемпионский перстень НБА, но знаю, что отдал игре всё, что мог», — приводит слова Энтони Hoops Wire.

Ранее в Зал славы имени Нейсмита была включена сборная США 2008 года с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом за победу на Олимпийских играх в Пекине.

А кто ещё в списке?
Зал славы баскетбола пополнился. Кто удостоился чести?
Зал славы баскетбола пополнился. Кто удостоился чести?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android