Перкинс — о скандале Кавая Леонарда: это практика, которая существует в лиге десятилетиями

Бывший центровой НБА и ныне аналитик Кендрик Перкинс считает, что скандал вокруг Кавая Леонарда и компании Aspiration не является чем-то необычным.

Ранее СМИ сообщили, что НБА начала расследование по поводу возможного обхода потолка зарплат со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» и владельца клуба Стива Баллмера.

«Серые сделки происходят постоянно, не только в спорте, но и в Америке в целом. Агент игрока обязан, во-первых, защитить его, а во-вторых, добиться максимальных денег.

Кавай подписал контракт, и если там было добавлено какое-то поощрение — это практика, которая существует в лиге десятилетиями», — приводит слова Перкинса Fadeaway World со ссылкой на подкаст Road Trippin.