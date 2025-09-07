Нуркич — после вылета Боснии с Евробаскета: мы заслуживали победы

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич прокомментировал поражение от Польши (72:80) в матче 1/8 финала Евробаскета, отметив, что, по его мнению, команда была достойна выхода дальше.

«Мы заслуживали победы. Большую часть матча лидировали, забивали свои броски, хорошо защищались. Однако потеря игрока, который до этого набрал 19 очков, серьёзно ослабила нас.

Мы лишились не только важного снайпера, но и остались с усечённой ротацией. В результате нам не удалось удержать заданный темп до конца.

Стоит отдать должное сопернику — они победили, воспользовались нашими ошибками. Но если бы мы выиграли, это было бы абсолютно заслуженно», — приводит слова Нуркича Basketball Sphere.