Греция — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Нуркич — после вылета Боснии с Евробаскета: мы заслуживали победы

Комментарии

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич прокомментировал поражение от Польши (72:80) в матче 1/8 финала Евробаскета, отметив, что, по его мнению, команда была достойна выхода дальше.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Польша
Окончен
80 : 72
Босния и Герцеговина
Польша: Лойд - 28, Понитка - 19, Соколовски - 10, Pluta - 9, Бальцеровски - 7, Олейничак - 7, Zapala, Дзева, Gielo, Laczynski, Михалак, Zolnierewicz
Босния и Герцеговина: Нуркич - 20, Роберсон - 19, Атич - 8, Гегич - 8, Лазич - 8, Alibegovic - 3, Врабац - 3, Каменьяш - 3, Arslanagic, Халилович, Пенава, Hrelja

«Мы заслуживали победы. Большую часть матча лидировали, забивали свои броски, хорошо защищались. Однако потеря игрока, который до этого набрал 19 очков, серьёзно ослабила нас.

Мы лишились не только важного снайпера, но и остались с усечённой ротацией. В результате нам не удалось удержать заданный темп до конца.

Стоит отдать должное сопернику — они победили, воспользовались нашими ошибками. Но если бы мы выиграли, это было бы абсолютно заслуженно», — приводит слова Нуркича Basketball Sphere.

Дончич начинает путь в плей-офф, а Грузия сделала сенсацию. Евробаскет — LIVE
Дончич начинает путь в плей-офф, а Грузия сделала сенсацию. Евробаскет — LIVE
