Торнике Шенгелия считает, что Александар Джикич заслуживает работы в Евролиге

Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия заявил, что сербский тренер Александар Джикич достоин тренировать команду Евролиги. По словам форварда, Джикич привнёс в сборную интенсивность, жёсткость и тактическую грамотность.

«Он привнёс в команду много замечательных вещей. Прежде всего это интенсивность и жёсткость. Его настрой на постоянную борьбу и нежелание останавливаться на достигнутом полностью соответствуют нашему менталитету. К тому же он великолепный тактик.

Я неоднократно говорил и повторю снова: удивительно, что такой специалист до сих пор не тренирует команду Евролиги. Лично наблюдая за его работой, я уверен — он более чем достоин такого шанса», — приводит слова Шенгелии Basketball Sphere.