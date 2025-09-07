Джордан Кларксон: главная причина перехода в «Нью-Йорк Никс» — это арена

Защитник Джордан Кларксон рассказал о причинах перехода в «Нью-Йорк Никс». 33-летний игрок подчеркнул, что одним из главных факторов для него стала атмосфера «Мэдисон Сквер Гарден» и взаимодействие с болельщиками.

«Честно говоря, главная причина — это арена. Мне важно ощущать энергию фанатов на трибунах, знать, что они дадут понять, если будешь играть плохо. Но когда играешь хорошо — их поддержка невероятная.

В конце концов, я просто хочу чувствовать эту энергию и играть вместе с такими ребятами, как Брансон и Харт», — приводит слова Кларксона The New York Post.

Ранее Джордан Кларксон выступал за клуб «Юта Джаз».