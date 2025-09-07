Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джордан Кларксон: главная причина перехода в «Нью-Йорк Никс» — это арена

Джордан Кларксон: главная причина перехода в «Нью-Йорк Никс» — это арена
Комментарии

Защитник Джордан Кларксон рассказал о причинах перехода в «Нью-Йорк Никс». 33-летний игрок подчеркнул, что одним из главных факторов для него стала атмосфера «Мэдисон Сквер Гарден» и взаимодействие с болельщиками.

«Честно говоря, главная причина — это арена. Мне важно ощущать энергию фанатов на трибунах, знать, что они дадут понять, если будешь играть плохо. Но когда играешь хорошо — их поддержка невероятная.

В конце концов, я просто хочу чувствовать эту энергию и играть вместе с такими ребятами, как Брансон и Харт», — приводит слова Кларксона The New York Post.

Ранее Джордан Кларксон выступал за клуб «Юта Джаз».

Сейчас читают:
«Нью-Йорк» заключит соглашение с лучшим снайпером среди запасных с 2020 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android