Светислав Пешич заявил, что не планирует уходить с поста тренера сборной Сербии

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Евробаскета-2025. Сербия встречалась с Финляндией (86:92), считаясь фаворитом, но потерпела неожиданное поражение и не смогла побороться за медали.

«Я никогда не подаю в отставку. Зачем мне это делать? Я принял команду, когда никто другой не хотел, и после Олимпиады сделал то же самое из чувства ответственности перед игроками. У нас есть соглашение до конца сентября, мы обсудим будущее сборной. Я всегда готов помочь», — приводит слова Пешича Basketball Sphere.

