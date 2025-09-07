Скидки
Главная Баскетбол Новости

Светислав Пешич заявил, что не планирует уходить с поста тренера сборной Сербии

Комментарии

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Евробаскета-2025. Сербия встречалась с Финляндией (86:92), считаясь фаворитом, но потерпела неожиданное поражение и не смогла побороться за медали.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Я никогда не подаю в отставку. Зачем мне это делать? Я принял команду, когда никто другой не хотел, и после Олимпиады сделал то же самое из чувства ответственности перед игроками. У нас есть соглашение до конца сентября, мы обсудим будущее сборной. Я всегда готов помочь», — приводит слова Пешича Basketball Sphere.

Сборная Сербии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 проиграла команде Финляндии. Матч завершился со счётом 92:86.

