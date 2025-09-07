Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс прокомментировал доход модели, сопоставимый с заработком Леброна Джеймса

Скип Бэйлесс прокомментировал доход модели, сопоставимый с заработком Леброна Джеймса
Комментарии

Спортивный аналитик Скип Бэйлесс прокомментировал недавние сообщения о доходах модели OnlyFans Софи Рейн, отметив, что они почти сравнимы с заработком звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Модель в 20 лет говорит, что заработала $ 43 млн в прошлом году, почти столько же, сколько Леброн Джеймс. Она — порноактриса. Она — противоположность Тейлор Свифт, но продвигает себя так же умело и расчётливо, как и Тейлор», — приводит слова Бэйлесса Lakers Daily.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

