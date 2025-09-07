Сборная Словении обыграла Италию в 1/8 финала Евробаскета

В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Италии и Словении. Встреча закончилась победой сборной Словении со счётом 84:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич. На счету Дончича дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и одной передачи. Ещё 11 очков набрал Клемен Препелич.

В составе сборной Италии 22 очка, пять подборов и три передачи на свой счёт записал Симоне Фонтеккио. Ещё 12 очков набрал Салиу Ньянг.

На данный момент осталось узнать лишь одного участника четвертьфинала. За финальную путёвку в стадию восьми лучших команд поспорят сборные Греции и Израиля.