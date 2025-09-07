Сборная Словении обыграла Италию в 1/8 финала Евробаскета
В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Италии и Словении. Встреча закончилась победой сборной Словении со счётом 84:77.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич. На счету Дончича дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и одной передачи. Ещё 11 очков набрал Клемен Препелич.
В составе сборной Италии 22 очка, пять подборов и три передачи на свой счёт записал Симоне Фонтеккио. Ещё 12 очков набрал Салиу Ньянг.
На данный момент осталось узнать лишь одного участника четвертьфинала. За финальную путёвку в стадию восьми лучших команд поспорят сборные Греции и Израиля.
