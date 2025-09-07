Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Израиль — Словения, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Италии и Словении. Встреча завершилась победой сборной Словении со счётом 84:77.

Лидер словенской сборной Лука Дончич стал самым результативным игроком матча в составе обеих национальных команд. На счету разыгрывающего дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и одной передачи. Кроме того, в активе спортсмена три перехвата. Показатель «плюс/минус» Луки составил «+9» (лучший в составе словенцев).

На данный момент осталось узнать лишь одного участника четвертьфинала. За финальную путёвку в стадию восьми лучших команд поспорят сборные Греции и Израиля.