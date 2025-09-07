Поццекко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии после вылета с ЧЕ-2025

Главный тренер мужской сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко объявил об уходе со своего поста. Решение принято после поражения команды от сборной Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии проиграла со счётом 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)

52-летний специалист возглавил сборную Италии в 2022 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2022 и чемпионата мира — 2023.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Групповой этап соревнования проводился на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.