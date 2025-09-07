Поццекко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии после вылета с ЧЕ-2025
Главный тренер мужской сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко объявил об уходе со своего поста. Решение принято после поражения команды от сборной Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии проиграла со счётом 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar
52-летний специалист возглавил сборную Италии в 2022 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2022 и чемпионата мира — 2023.
Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Групповой этап соревнования проводился на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.
