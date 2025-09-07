Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Поццекко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии после вылета с ЧЕ-2025

Поццекко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии после вылета с ЧЕ-2025
Комментарии

Главный тренер мужской сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко объявил об уходе со своего поста. Решение принято после поражения команды от сборной Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии проиграла со счётом 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

52-летний специалист возглавил сборную Италии в 2022 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2022 и чемпионата мира — 2023.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Групповой этап соревнования проводился на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Чемпион турнира станет известен 14 сентября.

Материалы по теме
Сборная Словении обыграла Италию в 1/8 финала Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android