Баркли связал новые правила НБА с влиянием Леброна Джеймса

Бывший игрок и ныне аналитик TNT Чарльз Баркли высказался о том, как решения Леброна Джеймса повлияли на введение новых правил в коллективном договоре НБА. По его мнению, именно переходы звёзд между клубами подтолкнули руководство лиги к изменениям.

«Почему они ввели эти правила? Потому что все хотят играть вместе, а не конкурировать. Сколько звёзд может быть в одной команде? Леброн хотел собрать вокруг себя всех своих ребят, Кевин Дюрант ушёл к «Голден Стэйт». Адам Сильвер был вынужден вмешаться, чтобы клубы не скупали лучших игроков сразу», — приводит слова Баркли Sport Illustrated со ссылкой на подкаст The Bill Simmons Podcast.