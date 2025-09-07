Скидки
Греция — Израиль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Лука Дончич заявил, что после травмы ему требуется терапия, но всё будет в порядке

Лука Дончич заявил, что после травмы ему требуется терапия, но всё будет в порядке
Аудио-версия:
Лидер сборной Словении Лука Дончич получил повреждение в матче Евробаскета-2025 с Италией (84:77), однако сумел доиграть встречу и помог своей команде победить.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Мне нужны некоторые процедуры, но всё будет в порядке. Это была очень тяжёлая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца. Сначала они играли персонально, но, когда я набрал несколько очков, начали использовать двойную опеку. С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждёт очень тяжёлый матч с Германией, но мы должны продолжать верить», — приводит слова Дончича Sportando.

Словенский защитник стал самым результативным игроком матча, набрав 42 очка и обеспечив своей сборной победу над Италией. В 1/4 финала Евробаскета Словения сыграет с Германией 10 сентября.

Сборная Словении обыграла Италию в 1/8 финала Евробаскета
