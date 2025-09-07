Лука Дончич заявил, что после травмы ему требуется терапия, но всё будет в порядке

Лидер сборной Словении Лука Дончич получил повреждение в матче Евробаскета-2025 с Италией (84:77), однако сумел доиграть встречу и помог своей команде победить.

«Мне нужны некоторые процедуры, но всё будет в порядке. Это была очень тяжёлая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца. Сначала они играли персонально, но, когда я набрал несколько очков, начали использовать двойную опеку. С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждёт очень тяжёлый матч с Германией, но мы должны продолжать верить», — приводит слова Дончича Sportando.

Словенский защитник стал самым результативным игроком матча, набрав 42 очка и обеспечив своей сборной победу над Италией. В 1/4 финала Евробаскета Словения сыграет с Германией 10 сентября.