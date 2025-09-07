Сборная Греции обыграла Израиль и стала четвертьфиналистом Евробаскета

В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Израиля. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 84:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл из 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Ещё 11 очков набрал Костас Слукас.

В составе сборной Израиля отличился Дени Авдия, набрав 23 очка, совершив три подбора и отдав одну передачу. 15 очков, пять подборов и две передачи собрал Томер Гинат.

Сборная Греции стала заключительным участником четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу.