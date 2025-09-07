Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Греция — Израиль, результат матча 7 сентября 2025, счет 84:79, 1/8 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Греции обыграла Израиль и стала четвертьфиналистом Евробаскета
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Израиля. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 84:79.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Katsivelis, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 23, Гинат - 15, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл из 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Ещё 11 очков набрал Костас Слукас.

В составе сборной Израиля отличился Дени Авдия, набрав 23 очка, совершив три подбора и отдав одну передачу. 15 очков, пять подборов и две передачи собрал Томер Гинат.

Сборная Греции стала заключительным участником четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу.

Материалы по теме
Этот Евробаскет — нечто! Грузия оставила за бортом Францию
Этот Евробаскет — нечто! Грузия оставила за бортом Францию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android