Сборная Греции обыграла Израиль и стала четвертьфиналистом Евробаскета
В Риге (Латвия) завершился матч 1/8 финала Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Израиля. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 84:79.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Katsivelis, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 23, Гинат - 15, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл из 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Ещё 11 очков набрал Костас Слукас.
В составе сборной Израиля отличился Дени Авдия, набрав 23 очка, совершив три подбора и отдав одну передачу. 15 очков, пять подборов и две передачи собрал Томер Гинат.
Сборная Греции стала заключительным участником четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу.
