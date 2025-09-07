Скидки
Главная Баскетбол Новости

Определились все пары 1/4 финала Евробаскета-2025

Определились все пары 1/4 финала Евробаскета-2025
Определились все участники матчей 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами второй стадии плей-офф.

Пары 1/4 финала чемпионата Европы — 2025:

Литва — Греция;
Турция — Польша;
Германия — Словения;
Финляндия — Грузия.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 сентября.

Отметим, что в плей-офф не участвует сборная Испании — действующий чемпион соревнований. Один из главных фаворитов — сборная Сербии выбыла после матча с Финляндией (86:92).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Матчи плей-офф проходят в Риге (Латвия) — и закончатся 14 сентября.

